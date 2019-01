Handelskernen groot-Berlare krijgen 10.000 euro Koen Baten

24 januari 2019

De gemeente Berlare ontvangt een subsidie van 10.000 euro van het provinciebestuur. Hiermee kan de gemeente de middenstands- en handelsverenigingen helpen voor een beter lokaal beleid rond detailhandel en promotie van de sector. In groot-Berlare zijn er vier aanwezig handelskernen die gebruik kunnen maken van de 10.000 euro. Met dat geld kunnen ze de gemeente bevlaggen en de samenhorigheid van de handelskernen sterker in de verf zetten.

Met gemiddeld 19 handelspanden per 1000 inwoners is detailhandel ook zeer aanwezig in de Oost-Vlaamse gemeenten,” zo stelt de nieuwe gedeputeerde voor middenstand, Leentje Grillaert (CD&V).