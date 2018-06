Gloednieuwe garagebox vat vuur 11 juni 2018

In de Olmendreef in Berlare brak zondagochtend brand uit in een gloednieuwe garagebox achter een leegstaande woning. De garagebox vatte rond 08.00 uur 's morgens plots vuur. De brandweer van Berlare kwam onmiddellijk ter plaatse en kon het vuur snel blussen. De garage werd ook open gezaagd door de brandweer om de rook te laten ontsnappen. Dit zorgde voor een grote rookontwikkeling in de Olmendreef.





De garage was gevuld met allerhande materialen. Het materiaal werd door de brandweer open gelegd om zeker te zijn dat het vuur zou doven. Wat de brand veroorzaakt heeft, is nog niet duidelijk en dat zal onderzocht worden. Er vielen geen gewonden. De Olmendreef was wel een tijdje afgesloten voor het verkeer. (KBD)