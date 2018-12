Gezellige kerstmarkt in Kasteelpark lokt heel wat volk Koen Baten

23 december 2018

In het Kasteelpark in Berlare werd gisteren opnieuw een geslaagd kerstmarkt gehouden. Tientallen kraampjes sloegen er hun tent op en zorgden voor een gezellige sfeer. Meer dan 25 verenigingen waren aanwezig. Langsheen de kraampjes kon je gezellig bijpraten met vrienden en familie of genieten van een hapje en een drankje. Er zakte heel wat volk af naar het kasteelpark wat voor een gezellige drukte zorgde. Heel wat kerstmutsen en kerstverlichting zorgden voor een leuke en gezellige sfeer op de kerstmarkt. Tijdens de kerstmarkt liep er in het kasteel ook een tentoonstelling van Berlaarse kunstenaars. De bewoners genoten zichtbaar van de markt.