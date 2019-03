Gewijzigde openingsuren vanaf 1 april bij gemeente en OCMW Koen Baten

20 maart 2019

17u29 2 Berlare De gemeente Berlare wijzigt vanaf maandag 1 april de openingsuren van de gemeentediensten en het OCMW.

Door de nauwere samenwerking tussen de gemeente en het OCMW kan de dienstverlening beter afgestemd worden op de inwoners. Op deze manier is het comfortabeler om de bewoners te bedienen en helpen. Een eerste oefening resulteert in drie concrete acties voor de dienst bevolking en burgerlijke stand en de dienst vergunningen op het gemeentehuis en de sociale dienst van het OCMW. De nieuwe werkwijze treedt dus vanaf april in. Alle informatie en nieuwe openingsuren kan je vinden op www.berlare.be/DIENSTEN-CONTACT.html.