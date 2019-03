Geslaagde eerste editie van Fair Fashion Feest Koen Baten

17 maart 2019

17u31 0 Berlare In het cultureel centrum de stroming vond vanmiddag de eerste editie van het ‘Fair Fashion Feest’ plaats. Het initiatief kwam van de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking ( GROS) Berlare samen met de fairtradetrekkersgroep en Oxfam. Alles staat in het teken van Fair Trade en duurzame materialen.

Op het Fair Fashion Feest kan je kennismaken met fairtrade kledij uit Nepal van Yak en Yeti, fairtrade sjaals, juwelen en tassen van Oxfam wereldwinkels. “Met dit feest willen we de Berlaarse mensen kennis laten maken met dit thema”, zegt initiatiefneemster Katrien Van Vlierberghe. “Fair Food Feest is al goed ingeburgerd, maar rond duurzame mode is nog heel weinig geweten en daarom is dit ideaal ter kennismaking. We doen dit met enkele workshops, een leuk marktje en een modeshow”, klinkt het.

Op het feest waren acht duurzame recyclingworkshops voorzien voor volwassenen en kinderen. Zo kon je knutselen met resten stof, leder, knopen en heel wat meer. Er was ook een marktje van negen kramen met duurzame kledij. Wat voor de eerste editie meteen een goedgevuld programma gaf. “Er werken ook heel wat vrijwilligers aan mee wat wel belangrijk is”, zegt Elli Cloots van de fairtradetrekkersgroep.