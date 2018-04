Genieten van eerste lentezon aan Donkmeer 09 april 2018

De eerste lentezon heeft voor een stralend weekend gezorgd in de regio Dendermonde. Ook aan het Donkmeer en in Berlare was het over de koppen lopen en kwam er heel wat volk afgezakt om een terrasje te doen. Op de Nieuwdonk streken zelfs al de eerste strandgangers toe, hoewel het seizoen officieel nog niet begonnen is. Honderden bezoekers kwamen er wandelen rond het meer of op het strand genieten van de eerste zon.





Ook de kinderen genoten duidelijk van de eerste zon en maakten zandkastelen en leefden zich uit op de speeltuin. Rik Walraed kwam er met zijn ouders en een vriendje ook naar de Nieuwdonk. Hij vierde er samen met een vriendje zijn zevende verjaardag en beleefde een leuke namiddag. "Om al in het water te zwemmen is het toch nog net iets te vroeg. Met de voeten er misschien eens langs lopen kan nog net. De zon heeft ons naar hier gebracht dit weekend", lacht een andere bezoeker. (KBD)