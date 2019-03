Gemeenteschool voorziet opvang, leerlingen moeten dus aanwezig zijn Koen Baten

18 maart 2019

15u53 2 Berlare Bij de staking van woensdag zal de gemeenteschool in Berlare opvang voorzien voor alle leerlingen. De onderwijsvakbonden hebben opgeroepen om het werk neer te leggen. Ook in de gemeenteschool in Uitbergen is er een vrij hoge stakingsbereidheid bij het personeel van de school.

Er wordt echter opvang voorzien, dus is het verplicht dat de leerlingen aanwezig moeten zijn. De directie en de vakbondsafgevaardigden hebben wel beslist om de lessen woensdag te schrappen. “We respecteren het stakingsrecht van het personeel, maar het was belangrijk dat we die dag wel de opvang konden garanderen”, zegt burgemeester Katja Gabriëls. “Kinderen vanaf zes jaar moeten dus zeker aanwezig zijn, anders zijn ze onwettig afwezig", klinkt het.