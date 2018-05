Gemeente zoekt vrijwilligers voor aaidierenweide 02 mei 2018

De gemeente is op zoek naar vrijwilligers voor de nieuwe aaidierenweide aan de Nieuwdonk. Op de grens van de Eendenkooi met de Nieuwdonk wordt een aaidierenweide ontwikkeld. Daar zullen bezoekers vrij kunnen rondlopen tussen pony's, geitjes en alpaca's. Het gemeentebestuur stelt een parkwachter aan om voor de dieren te zorgen. Daarnaast wordt nu ook nog gezocht naar vrijwilligers die nu en dan een handje willen toesteken. Vrijwilligers die van dieren houden, kunnen zich aanmelden bij het gemeentebestuur via het telefoonnummer 052/43.25.30 of openbarewerken@berlare.be.





(KDBB)