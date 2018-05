Gemeente zoekt jobstudenten 02 mei 2018

Het gemeentebestuur is op zoek naar jongeren die vakantiewerk willen doen in de gemeentelijke kinderopvang. Voor de zomervakantie wordt nog gezocht naar enthousiaste studenten vanaf achttien jaar om het team in de kinderopvang te versterken. Kandidaten kunnen meer informatie vinden op www.berlare.be. (KDBB)