Gemeente zoekt concessiehouder sporthal 26 juni 2018

De gemeente is op zoek naar een nieuwe concessiehouder voor de sporthal van Berlare. Een kandidatuur stellen kan nog tot donderdag 28 juni. Kandidaten moeten er dus snel bij zijn. De nieuwe concessiehouder mag negen jaar lang de cafetaria van de sporthal in Berlare uitbaten. "We zijn op zoek naar een kandidaat met een hart voor sport en een grote portie ondernemerszin", zegt schepen van Sport, Steven Vandersnickt (Open Vld). Alle voorwaarde en inschrijven voor de concessie kan via de gemeentelijke website, bij de rubriek 'werken en ondernemen' en doorklikken naar 'werken bij gemeentebestuur'. (KDBB)