Gemeente voorziet verschillende subsidies voor Noord-zuid projecten Koen Baten

26 december 2018

17u21 0

De gemeente Berlare heeft voor vijf projecten subsidies voorzien die kaderen in de Noord-Zuidsubsidies. Dit zijn organisaties die zich inzetten in verschillende landen onder meer in Afrika om bepaalde zaken te realiseren. Zij kunnen hiervoor een subsidieaanvraag indienen en de gemeente beslist dan hoeveel ze krijgen.

Dit jaar kreeg Finado 2.000 euro om een sanitair blok te bouwen in Ethiopië. Werkgroep De Visscher krijgt van de gemeente 2.750 euro om schoolbaken mee te bouwen in een Congolees dorp. Face for Childeren ontvangt 2.000 euro om een crisiscentrum op te richten voor kinderen in Caïro. The Village ontvangt hetzelfde bedrag, dat zal gaan naar hun Proud-school-naar-werkproject. Tot slot ontvangt ook Rumahedi 2.000 euro voor een preventief gezondheidsproject in een bergdorp.