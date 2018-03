Gemeente viert tien jaar waterschap met Ecuadoraanse Rio Verde 20 maart 2018

02u56 0 Berlare In Berlare werd gisteren de aftrap gegeven van de waterdagen. Alle vierde leerjaren van de gemeente verzamelden om het waterschap met het Ecuadoraanse Rio Verde in de kijker te zetten.

"Het waterschap van Berlare met Rio Verde bestaat dit jaar tien jaar", zegt vrijetijdsconsulent Evelien Van Doorsselaere. De kinderen van alle vierde leerjaren van de basisscholen in de gemeente vormden samen een levende vlag van Ecuador en gaven daarmee de aftrap van het feestjaar. In Berlare is proper water vanzelfsprekend, maar in de hele wereld zijn er heel wat dorpen en gebieden die zonder drinkwater zitten. "Onze gemeente vindt dat niet rechtvaardig en probeert dan ook heel concreet een aantal dorpen in Ecuador te helpen", gaat Van Doorsselaere verder.





Drinkwaterinstallaties

Zo heeft de gemeente Berlare de voorbije jaren mee betaald voor een drinkwaterinstallatie in het dorp Chumude en ook de werken voor de bouw van een gelijkaardige installatie in een ander dorpje gingen al van start.





Waterwandeling

In Berlare wordt de tiende verjaardag van het waterschap met Rio Verde in de kijker gezet met de waterwandeling Solidarid'eau, die de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking ontwikkelde.





De wandeling langs het Donkmeer geeft meer concrete uitleg over het waterschap. (KDBB)