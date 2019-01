Gemeente toast samen met bewoners op nieuwe jaar Koen Baten

02 januari 2019

11u23 0

De gemeente Berlare houdt op 13 januari zijn nieuwjaarsreceptie samen met de bewoners van Berlare, Overmere en Uitbergen. De receptie gaat door in de festivalhal in Berlare. Iedereen is welkom om samen, voor de eerste keer met het nieuwe gemeentebestuur, het glas te heffen op een fantastisch 2019. De nieuwjaarsreceptie gaat door van 11.00 uur tot 13.00 uur.