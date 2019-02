Gemeente roept inwoners op om massaal deel te nemen aan grote zwerfvuilactie Koen Baten

21 februari 2019

11u01 0 Berlare Op 16 maart organiseert de gemeente Berlare een grote zwerfvuilactie in Berlare, Overmere en Uitbergen. Om deze actie al even in de verf te zetten hebben Denny Wettinck en Pieter Janssens, beiden Open Vld, woensdag al verschillende straten opgeruimd om iedereen op te roepen om te komen helpen.

“Wij willen hier geen partijstandpunt van maken. Het is over de partijgrenzen heen dat wij iedereen willen oproepen om mee te werken aan een propere gemeente”, vertellen Denny Wettinck en Pieter Janssens. Ze begonnen aan de Nieuwdonk en gingen zo via de Mosseveldstraat en het muizenstraatje naar de rotonde van de Dendermondsesteenweg, goed voor ongeveer vijf kilometer die ze samen hebben opgeruimd.

Er werden vooral blikjes en plastic afval gevonden, maar ook capsules van een koffiezetapparaat. “Hiermee geven we een signaal dat we echt werk willen maken van een propere gemeente. Er is te veel zwerfvuil en wij hopen dat iedereen mee wil helpen om dit aan te pakken”, klinkt het. De gemeente wil hierbij ook al oproepen voor de zwerfvuilactie op 16 maart. Die dag willen ze zoveel mogelijk volk verzamelen aan de gemeentehuizen in de drie deelgemeenten om zwerfuil te rapen. “Zwerfvuil hoort hier echt niet, en wij hopen dat we daarom massaal op de bewoners kunnen rekenen”, klinkt het. Wie mee wil doen met de actie kan zich inschrijven via de website van de gemeente. Alle vrijwilligers krijgen na de opruimactie een hapje aangeboden van de gemeente.