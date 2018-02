Gemeente krijgt subsidie voor 'Herfstshopping 2018' 16 februari 2018

02u53 0

De gemeente Berlare krijgt een subsidie van 5.000 euro van de provincie Oost-Vlaanderen voor het project 'Herfstshopping 2018'. "Met dat project willen we inwoners stimuleren om lokaal te winkelen. Dat doen we met het uitdelen van boodschappentassen", zegt schepen van Middenstand An Van Driessche (Open Vld). "Niet zomaar boodschappentassen, maar boodschappentassen die ontworpen zullen worden door onze inwoners zelf. Dat koppelen we aan een soort tombola voor wie lokaal shopt."





Het project staat nog in zijn kinderschoenen en wordt de komende maanden verder uitgewerkt samen met Unizo Oost-Vlaanderen afdeling Berlare. De lokale Unizo-afdeling krijgt ook nog eens een subsidie van de provincie van 1.000 euro voor het project.





(KDBB)