Gemeente kiest sportpersoonlijkheden van het jaar Koen Baten

23 februari 2019

In het cultureel centrum de stroming in Berlare heeft de gemeente zijn sportpersoonlijkheden van het jaar gekozen. Met een heuse gala-avond met optredens van acrogym was het een geslaagde avond. Er werd onder meer een sportfiguur en sportclub van het jaar gekozen. Sportfiguur van het jaar werd Talia de Troyer, zij werd samen met haar ploeggenoten vierde op het WK acrogym. Bij de ploegen werd atletiekclub ‘The Yellow Armada' als winnaar verkozen. Voor volleybalclub JTV DERO Zele Berlare werd nog een groepsfoto afgegeven voor hun vijftigste verjaardag.

Er werden ook nog veel andere winnaars in de bloemetjes gezet voor onder meer atletiek, voetbal enzovoort.