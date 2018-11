Gemeente erkent vanaf vandaag European Disability Card Koen Baten

22 november 2018

11u24 0

De gemeente Berlare heeft gisteren op de gemeenteraad een voorstel goedgekeurd om mensen met een beperking de mogelijkheid te bieden de ‘European Disability Card (EDC)’ te kunnen gebruiken op haar grondgebied. De kaart zal via de gemeentelijke diensten in de kijker gezet worden om zo de werking en de voordelen ervan aan de inwoners voor te stellen.

“Dankzij deze Disability Card kunnen mensen gratis parkeren op de gemeentelijke parkings", zegt schepen Wim Arbijn. Ook voor de Waterfeesten zijn er voordelen. De begeleider mag gratis binnen en op vertoon van de kaart krijgt de persoon toegang aan voorverkoopprijs. In cultureel centrum De Stroming krijgen de houders van een EDC-kaart voorbehouden plaatsen, maar dan moeten ze wel hun aanwezigheid op voorhand bevestigen. “Extra voordelen zullen we in de toekomst nog kunnen bekijken als de tariefreglementen herwerkt worden", besluit Arbijn.