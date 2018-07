Gemeente- en OCMW-personeel zet samen 9.506.000 stappen 05 juli 2018

Gemeente en OCMW Berlare namen deel aan de wedstrijd 10.000 stappen per dag. De wedstrijd werd georganiseerd in heel Vlaanderen.





"Het doel is uiteraard om zoveel mogelijk stappen te zetten. Het is immers gebleken dat 10.000 stappen per dag zetten de gezondheid kan verbeteren", zegt schepen van Volksgezondheid, Gunther Cooreman (Open Vld). De Berlaarse deelnemers zetten in één maand tijd samen 9.506.000 stappen. Drie personeelsleden trokken de kop met gemiddeld 22.000 stappen per dag. Dat waren An Praet, Martina De Vos en Anja Van Wesemael. Het gemeentebestuur verwende hen met een kleinigheid uit de Wereldwinkel.





