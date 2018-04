Gemeente en OCMW lanceren lijvige Seniorengids 14 april 2018

De gemeente en het OCMW lanceren samen een Seniorengids. Martha Tackaert, voorzitster van de Seniorenraad, mocht het eerste exemplaar in ontvangst nemen. "Onze cel Ouderenzorg van het OCMW heeft heel wat werk verricht voor de Seniorengids", zegt schepen Gunther Cooreman. "Met de gids willen we het uitgebreid aanbod voor senioren in kaart brengen. De onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer pensioenen en gezondsheidszorg." De gids wordt bezorgd bij de Berlaarse 60-plussers en zal ook te vinden zijn op de websites van de gemeente en het OCMW. (KDBB)