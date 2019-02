Geldboete en rijverbod voor bestuurster die ongeval veroorzaakt onder invloed Koen Baten

19 februari 2019

13u08 0 Berlare De 69-jarige Rita V.A. uit Berlare stond dinsdagochtend terecht in de rechtbank voor een frontale aanrijding in maart vorig jaar. De vrouw verloor met haar voertuig de controle in een scherpe bocht en botste frontaal met haar tegenligger. De bestuurder van het andere voertuig raakte gewond.

De vrouw werd na het ongeval onderworpen aan een ademtest en bleek stevig gedronken te hebben. Ze had een promillegehalte van 1,67 in haar bloed. “Bovendien moest ze ook ondersteund worden en had ze een slechte oriëntatie in tijd en ruimte", aldus het openbaar ministerie. De advocaat van de beklaagde zei dat ze ondersteuning kreeg omdat ze in shock was na het ongeval van wat er gebeurde. “Mijn cliënte vraagt om de nodige mildheid want ze heeft haar auto nodig om naar haar zoon te gaan in Wetteren en boodschappen te doen", klinkt het. Politierechter Mireille Schreurs legde haar een geldboete op van 2.000 euro waarvan een gedeelte met uitstel. Haar rijbewijs moet ze een maand inleveren.