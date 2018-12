Geïnteresseerde koper vraagt testrit met bromfiets maar komt niet meer terug Koen Baten

08 december 2018

11u48

In de Mosseveldstraat heeft een man gisteren na de middag een bromfiets gestolen van de eigenares. De vrouw verkocht de bromfiets op tweedehands voor 600 euro en kreeg een reactie van de man. Gisteren kwam hij ter plaatse kijken naar het voertuig en vroeg hij om een testrit van twee minuten te mogen doen. “Hij zei dat hij de vraagprijs zou betalen, maar de scooter eerst wilde testen. Ik stond dit toe, maar de man kwam nadien niet meer terug. Hij zag er erg verzorgd uit en ik had geen argwaan. Hij was zelf bereid 50 euro extra te geven als ik hem nog voltankte na verkoop", zegt Jeannine Depaepe. “Gelukkig had ik wel de papieren uit de scooter genomen, zodat hij deze toch niet in zijn bezit heeft", aldus de eigenares.

De vrouw ging na de diefstal meteen aangifte doen bij de politie. “Ik gaf een beschrijving door van de man en van de bromfiets, maar meer kan ik niet doen. Ik hoop dat iemand hem vindt", zegt ze. Jeannine is zwaar onder de indruk van de diefstal. “Met de scooter zit ik in principe niet zo veel in want die ging ik toch verkopen. Het is vooral erg de manier waarop het gebeurde", klinkt het. Wie meer info heeft over de man of de bromfiets heeft zien rijden kan contact opnemen met de politie van Berlare/Zele.