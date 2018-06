Geen verkiezingsborden voor Obu Vooruit 20 juni 2018

02u34 0 Berlare De nieuwe, onafhankelijke politieke partij Obu Vooruit zal de komende gemeenteraadsverkiezingen geen traditionele verkiezingsborden plaatsen in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.

"Als politieke beweging moeten we het goede voorbeeld geven op vlak van duurzaamheid: milieuvriendelijke campagne zonder visuele vervuiling en onnodig houtverbruik. Lokale politici kunnen allerlei voorstellen ondertekenen of ideeën hebben voor meer duurzaamheid en netheid in hun gemeente, maar dan gaat het niet op dat de straten vol gezet worden met verkiezingsborden. Bovendien zorgt de wildgroei aan verkiezingsborden met afgewaaide affiches vooral voor ergernis bij de inwoners", zegt Nancy Vercammen, voorzitster van Obu Vooruit. "De campagne van Obu Vooruit zal vooral via persoonlijke contacten, informatieavonden en sociale media worden gevoerd", aldus Vercammen. (KDBB)