Gasgeur 05 april 2018

In de Kerkstraat in Overmere was gisterenochtend een gasgeur waar te nemen. De brandweer kwam onmiddellijk ter plaatse, maar kon deze niet lokaliseren. Na iets minder dan een uur was de geur opnieuw verdwenen. Enkele weken geleden was er ook al eens een gasgeur waar te nemen. Ook toen werd er geen oorzaak gevonden. (KBD)