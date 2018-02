Gasgeur in omgeving van Kerkstraat 16 februari 2018

In de Kerkstraat in Overmere werd woensdagavond rond 17.30 uur een gasgeur waargenomen in de straat.





De hulpdiensten kwamen meteen ter plaatse om een onderzoek op te starten. Ook Eandis kwam ter plaatse om metingen uit te voeren. Door de gasgeur moest het verkeer lange tijd rondrijden. Er werd ook tijdelijk een commandopost opgericht om de geur te kunnen lokaliseren. Enkele uren later werd de actie stopgezet, er werd geen oorzaak gevonden voor de indringende geur.





Naast de Kerkstraat werden ook nog een zevental andere straten in de gaten gehouden die mogelijks overlast hadden door de geur. Er werden ook controles uitgevoerd op tanks boven de grond bij enkele bedrijven, maar ook hier was het resultaat negatief. De bewoners van de straten moesten een tijdlang hun ramen en deuren gesloten houden, maar er moest niemand worden geëvacueerd. (KBD)