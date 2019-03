Fred De Bruynevrienden organiseert tal van activiteiten voor Ronde van Vlaanderen Koen Baten

31 maart 2019

Volgend weekend staat de Ronde van Vlaanderen op het programma. De renners passeren opnieuw voor de derde keer door Berlare, dat Dorp van de Ronde is. De VZW Fred De Bruyne, genoemd naar een bekende Berlaarse wielrenner, organiseren voor en tijdens de ronde tal van activiteiten.

Vanaf vrijdag 5 april gaat Fred’s café open om 18.00 uur. Er wordt dan een party gehouden. Zaterdag is er een familiewandeling en tal van activiteiten. Zondag tijdens de Ronde is er uiteraard de passage door Berlare en ook een hulde aan het monument van Fred De Bruyne. Daarna is er een grote barbecue.

“Ieder jaar werken wij voor een sociaal project uit de gemeente Berlare. Dit jaar is het project Slaatje-Praatje, een organisatie van het OCMW", zegt voorzitter Jeff De Kegel. “Vorig jaar hebben we een mooi bedrag opgehaald en we hopen dat dit jaar opnieuw te doen. Iedereen is meer dan welkom", klinkt het.

Voor de barbecue kan je nog inschrijven tot woensdag drie april. Dit kan via fdebruynevrienden@gmail.com of op het nummer 0476 59 61 97.