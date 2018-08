Franse toeristen laten zich verrassen door tij op Schelde Twee twintigers varen vast met hun boot op slib Koen Baten

05 augustus 2018

16u43 1

Twee Franse twintigers uit Parijs van 26 jaar oud hebben zich gisterenmiddag in Uitbergen bij Berlare laten verrassen door de wisseling van het tij op de schelde. De twee jongens waren onderweg naar Frankrijk met hun plezierboot toen het plots fout afliep. Het tij in de schelde begon te keren en beide mannen merkten het te laat op. Ze bleven varen met hun boot maar kwamen plots vast te zitten in het slib. "We weten echt niet hoe dit is kunnen gebeuren. Het tij heeft ons verrast en onze boot kwam vast te zitten, we raakten niet meer voor of achteruit", zegt een van de jongens. "De boot is van mijn vader, we waren op vakantie en op weg naar Frankrijk, aan de Franse grens zou iemand de boot overnemen."

Hoelang de toeristen vast zaten met hun boot is niet duidelijk. Rond 15.00 uur verwittigde vermoedelijk een passant de hulpdiensten. De jongens geraakten immers niet op eigen kracht aan wal. Een ladderwagen en commandowagen van de Wichelse brandweer kwam ter plaatse om beide heren uit hun benarde situatie te bevrijden. De operatie nam even tijd in beslag omdat er ook heel wat begroeiing tussen de plezierboot en de dijk lag. Een half uur later stonden beide mannen ongedeerd, maar wel met heel wat slijk aan de voeten terug op het vasteland. "Het was wel even schrikken ja toen we vast zaten. Maar uiteindelijk zijn we in orde en heeft de boot op het eerste zicht geen schade opgelopen dankzij de zachte grond waarin we vast kwamen te zitten", klinkt het. Het is nu al zeker wachten tot middernacht voor het tij terug kan keren op de Schelde om de boot los te maken. "Het is alleszins een avontuur dat we niet snel zullen vergeten", besluiten beide mannen.