Foto's insturen van inwoners met huisdier 24 maart 2018

Cultureel centrum Stroming organiseert een expo over inwoners van Berlare met hun huisdier onder de noemer 'Baasje en troeteldier'. Met de fototentoonstelling willen ze hulde brengen aan culturele duizendpoot Marc Van Gysegem die eind 2016 overleed. Hobbyfotografen kunnen hun kiekje van een Berlaarse inwoner samen met zijn huisdier nog bezorgen om het beeld te laten opnemen in de expo die opent op vrijdag 27 april. Info en foto's insturen kan via ccstroming@berlare.be. (KDBB)