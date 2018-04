Folder over (problemen bij) wonen in Berlare 03 april 2018

Het OCMW en het gemeentebestuur hebben samen een folder opgemaakt over wonen in Berlare. "We merken dat er toch een aantal inwoners zijn die niet goed weten bij welke instantie in onze gemeente ze terecht kunnen met vragen. Zo ontstond het idee om een folder op te maken", zegt schepen van Huisvesting, Carine Meyers (Open Vld). De folder geeft onder andere informatie over het aanvragen van premies, energieleningen, ongeschikte woningen, modeldocumenten, inschrijven voor een sociale woning, aanvragen van een huurwaarborg en huurgeschillen. "In de folder komen dagdagelijkse onderwerpen aan bod", zegt OCMW-voorzitter Gunther Cooreman. "In de folder staan echter geen pasklare antwoorden, wel een verwijzing naar de instantie die je daarbij kan helpen." De folder is te verkrijgen op het gemeentehuis en bij het OCMW. (KDBB)