Florence Van Laecke regisseert ‘Assepoesje’ Geert De Rycke

08 maart 2019

10u43 0

Toneelvereniging Panta Rhei staat op de planken met ‘Assepoesje’. En dat in een regie van Florence Van Laecke, jawel, dochter van Frank Van Laecke. Florence Van Laecke regisseert de voorstelling ‘Assepoesje’ bij de Overmeerse toneelvereniging Panta Rhei. Ze is daarmee niet aan haar proefstuk toe in de wereld van toneel en spektakel. Ze is al langer actief lid bij Panta Rhei en eerder vertolkte ze ook al een reeks rollen tijdens de musicals op het Donkmeer. ‘Assepoesje’ is een coregie van Florence en Milène Van Der Aa. ‘Assepoesje’ werd een modern sprookje over dromen, bedrog en magie. Het verhaal is gebaseerd op het bekende sprookje van Assepoester, het meisje dat al het vuile werk moet doen voor haar gemene stiefmoeder en haar twee gemene stiefzussen. Maar de versie van Panta Rhei wordt vooral een versie die zich vandaag afspeelt, in de moderne tijden, met alle moderne technologie en mogelijkheden. Er zijn voorstellingen op 9, 15 en 16 maart om 20 uur en op zondag 10 maart om 15 uur in de gemeentelijke feestzaal, Burgemeester De Lausnaystraat 79 in Overmere. Tickets kosten 7 euro en zijn te kop via www.pantarhei-joker.be.