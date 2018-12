Filmmarathon voor Warmste Week levert 723,90 euro op Koen Baten

10 december 2018

13u01 0

De Vrije Basisschool De Duizendpoot in Berlare heeft bij een filmmarathon, georganiseerd ten voordele van de Warmste Week, 723,90 euro opgehaald voor het goede doel. De school koos als goede doel ‘vergeet de kinderen niet’. De kleuters kregen op de school popcorn zoals in de echte bioscoop. “Wij zijn zeer trots dat we als school dit mooie bedrag hebben ingezameld voor het goede doel", klinkt het.