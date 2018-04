Film over Jood bij Overmeerse familie 'HET VERHAAL VAN EEN ONDERGEDOKEN KIND' VOLGT JEAN BRAWERMAN KATRIJN DE BLESER

04 april 2018

02u50 0 Berlare In 'Het Verhaal van een Ondergedoken Kind' brengt auteur Filip De Sutter het verhaal van de Joodse Jean Brawerman die tijdens de Tweede Wereldoorlog onderdook bij een Overmeerse familie. In een film neemt Brawerman de kijker mee naar die periode.

Filip De Sutter is gids in Kazerne Dossin in Mechelen. "In het kader daarvan ging ik op zoek naar een verhaal. Toen ik ontdekte dat er ook in Overmere Joden onderdoken tijdens de Tweede Wereldoorlog, begon de zoektocht pas echt", zegt De Sutter die er ook een boek over schreef. "Jean Brawerman behoort tot de laatste levende getuigen van de Tweede Wereldoorlog en wij zijn de laatste generatie die het verhaal uit de eerste hand kan horen. Dat wilde ik niet verloren laten gaan."





Het waren Pieter Janssens en Nick De Backer, TV Oost-journalist en lid van de Heemkundige Kring van Overmere, die op zoek gingen naar Jean Brawerman (85) en hem ook vonden. Zij maakten een film waarin Jean vertelt over de oorlogsjaren. "Jean werd geboren in Brussel met een tandarts als vader. Ze hadden een auto en gingen veel op reis. Een welgestelde familie dus", weet Filip De Sutter.





"Toen de oorlog uitbrak vluchtte Jeans vader naar Engeland. Jean zou een onderkomen krijgen bij de zusters in Leuven, maar omdat daar niet genoeg te eten was en omdat Jean al fel vermagerd was, zocht zijn moeder een andere oplossing. Via via kwam ze terecht bij de familie Rasschaert in Overmere. Aanvankelijk was dat slechts een tijdelijke oplossing, maar toen zijn moeder opgepakt werd en op een transport naar Duitsland verdween, beslisten Frans en Emelie Rasschaert om Jean onder hun vleugels te nemen. Met het gevaar voor hun eigen leven en dat van hun twee kinderen."





Moeder

Filip ging verder op zoek naar wat er met de moeder van Jean gebeurde. "Ze werd naar Kazerne Dossin gebracht en nadien met het beroemde twintigste konvooi naar Duitsland gevoerd. Ze kon toen al niet meer stappen dus eens in Duitsland moet ze onmiddellijk vergast en verbrand zijn", zegt Filip. "Het is voor mij een troost om te weten dat ze niet als slaaf geleefd heeft", zegt Jean.





"Mijn verblijf in Overmere liep moeilijk in het begin", herinnert Jean zich. "Ik was tien jaar oud en ik kende geen woord Nederlands. Het eerste wat ik leerde was 'Ik heb honger'", lacht de man. Pieter Janssens, de man die enkele jaren geleden een oorlogsvliegtuig uit de grond haalde in Kalken, wilde weten of Jean zich daarvan nog iets herinnerde. "Ja, we zijn ernaar gaan kijken toen. Ook de twee vliegende bommen heb ik hier weten landen." En zo valt de puzzel van de stukjes oorlogsgeschiedenis in elkaar. "Tegen de bevrijding voelde ik me een echte Overmerenaar", zegt Jean. Jean Brawerman werd na de oorlog verliefd op de dochter van zijn twee redders waar hij ook mee trouwde.





Het boek kost 12,5 euro en is te koop bij Filip De Sutter.