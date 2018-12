Festivaria zoekt mannelijke acteurs voor ‘Titanic the Musical’ Koen Baten

10 december 2018

Festivaria, de organisatie achter de musicals aan het Donkmeer in Berlare, is op zoek naar mannelijke acteurs en of zangers die willen meespelen in de nieuwste musical die volgende zomer doorgaat. Mannen tussen de 20 en de 50 jaar maken kans en mogen zich kandidaat stellen. Dit moet gebeuren voor 1 januari 2019. De audities vinden dan plaats op 12 januari. Denk jij de geknipte kandidaat voor deze musical te zijn? Dan kan je je nu inschrijven via livia.vernimmen@telenet.be. Daarna ontvang je meer informatie over de procedure en het hele gebeuren.