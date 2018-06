Fervent visser komt om in Nederland VROUW SLACHTOFFER ZWAARGEWOND NA KLAP TEGEN BESTELWAGEN KOEN BATEN

15 juni 2018

02u38 0 Berlare Etienne Verbeken (64) uit Berlare is gisteren omgekomen bij een verkeersongeval in het Nederlandse Rilland. Het slachtoffer week plots af van zijn rijbaan en reed frontaal op een bestelwagen in. Zijn vrouw (67) ligt in het ziekenhuis met breuken.

Het zwaar ongeval gebeurde op de N289 in het Nederlandse Rilland, in de provincie Zeeland, waar Etienne was gaan vissen. Rond 16.30 uur gisteren was Etienne samen met zijn vrouw onderweg richting Oesterdam toen hij van zijn rijbaan afweek. Er volgde een zware klap tegen een bestelwagen. De rijbaan bleef urenlang afgesloten omdat experten de omstandigheden van het ongeval probeerden te achterhalen. De balans was zwaar. Etienne overleed ter plaatse, zijn vrouw en de de twee inzittenden van de bestelwagen werden gewond naar het ziekenhuis overgebracht.





Andre Verbeken, de broer van Etienne, en zijn vrouw Karine Moerman vernamen het nieuws als een van de eersten. "Ik stond aan de grond genageld toen ik het gisteren te horen kreeg", vertelt Andre. "De laatste jaren had ik niet zoveel contact meer met mijn broer, maar het blijft natuurlijk altijd familie. Als je zoiets te horen krijgt, is het altijd enorm schrikken. We blijven op dit moment met heel veel vragen zitten over wat er juist gebeurd is. Mogelijks is hij onwel geworden en is hij daarom afgeweken van de weg." Etienne laat ook een zoon achter. De dertiger wou gisteren niet reageren op de feiten.





Het slachtoffer was een fervent visser en was ook vaak aan de Nieuwdonk te vinden. Daar kon hij uren vissen. Etienne heeft altijd voor de spoorwegen gewerkt, maar sinds enkele jaren was hij met pensioen, net zoals zijn vrouw.





De vrouw van Andre, die enkele jaren geleden zelf betrokken was bij een zeer zwaar ongeval op de E17 in Beernem, is ook erg geschrokken. "De hele nacht lig je wakker en stel je jezelf de vraag wat er nu moet gebeuren en hoe we dit moeten aanpakken. We weten ook nog altijd niet goed wat er gebeurd is. Hopelijk zal het onderzoek meer duidelijkheid brengen", zegt Karine.





De buren van Etienne reageren ook geschokt op het plotse overlijden. "Iedereen kende Etienne wel van zien. Hij was altijd bijzonder vriendelijk", zegt een van de buren. "Verder hadden we er niet veel contact mee, maar het is wel raar om te horen dat iemand zo om het leven moet komen."





Wanneer het slachtoffer zal overgebracht worden naar België, is nog niet duidelijk. De vrouw van Etienne moet nog enkele dagen in het ziekenhuis in Nederland blijven.