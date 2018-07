FC De Blauwe Vlam viert kampioenstitel 12 juli 2018

02u32 0

FC De Blauwe Vlam speelde afgelopen seizoen kampioen in de MTSA-competitie. De cafévoetbalploeg toonde opnieuw mooie staaltjes van haar voetbalkunnen en vierde dat dan ook aan het einde van het seizoen. De voetballers werden plechtig ontvangen in het gemeentehuis waar ze heel wat felicitaties kregen. Na het plechtige gedeelte was er het echte feest met een fuif aan De Warande.





De Blauwe Vlam doet het al enkele jaren goed en ook volgends seizoen gaan ze opnieuw voor de titel.





(KDBB)