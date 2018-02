Fanfare en balletschool samen op de planken 22 februari 2018

De Uitbergse fanfare De Sint-Pietersvrienden en de Berlaarse balletschool Terpsichore brengen dit weekend samen een totaalspektakel. Muziek en dans ontmoeten elkaar in een show vol kleur, ritme, beweging en livemuziek. Meer dan 160 kunstenaars, muzikanten en dansers nemen deel aan de voorstelling. Iedereen is welkom om het spektakel te bewonderen op zaterdag 24 februari in cultureel centrum Stroming. Er zijn voorstellingen om 15 en om 19 uur. Tickets kosten 15 euro, kinderen jonger dan twaalf jaar betalen 12 euro. Tickets en info: 0485/912.017. (KDBB)