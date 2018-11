Familie van kunstenaar Vic Temmerman schenkt standbeelden aan gemeente Berlare Koen Baten

22 november 2018

De familie van Berlaars kunstenaar Vic Temmerman (94) heeft zeven standbeelden geschonken aan de gemeente.

Op de gemeenteraad gisteren werden zes beelden aanvaard. Bij de schenking werd overeengekomen dat de beelden zullen onderhouden worden door de gemeente. Van de zes beelden die aanvaard werden, zullen er zes geplaatst worden in het vernieuwde Boerenkrijgpark in Overmere. “De beelden komen daar perfect tot hun recht met de nodige verlichting en een sokkel. Dit zorgt wel voor een meerkost van 15.000 euro", aldus schepen Carine Meyers. Twee werken, ‘Houthakker’ en ‘Geliefden tussen zon en maan’ worden niet in het park geplaatst. Het eerste omdat een verhuis fataal zou zijn voor het kunstwerk, het tweede omdat het niet zou passen bij de heraanleg van het park. Voor het kunstwerk ‘Geliefden tussen zon en maan’ zal een andere locatie gezocht worden. Het andere werk werd als schenking weerhouden.