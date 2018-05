Enkelbreuk brengt vechtersbaas voor rechter 31 mei 2018

02u40 0 Berlare Ziggy E. (28) uit Berlare, die eerder al veroordeeld werd voor een wurgpoging op zijn vriendin, stond gisteren opnieuw voor de Dendermondse rechter. Deze keer voor opzettelijke slagen en verwondingen. Hij trapte een cafébezoeker zo hard, dat die er een driedubbele breuk aan de enkel aan overhield. "Een misverstand", zegt E.

De feiten waar E. nu voor terecht staat, dateren al van 2013. Dat is een jaar voordat E. veroordeeld werd tot drie jaar met uitstel, nadat hij in Smetlede zijn vriendin probeerde te wurgen uit jaloezie. Door omstandigheden liet het expertiseverslag over de arbeidsongeschiktheid van het slachtoffer van de vechtpartij in 2013 lang op zich wachten. Dat was pas recent klaar, zodat de zaak gisteren behandeld werd.





De feiten speelden zich af in een café in Lede, tijdens carnaval. "Zware feiten, met verregaande gevolgen", gaf de advocaat van het slachtoffer mee. "Er is een arbeidsongeschiktheid van twintig procent. E. en mijn cliënt kregen woorden en E. viel hem aan. Hij trapte zo hard met zijn voet dat de enkel van mijn cliënt drie keer gebroken was."





Misverstand

E. zou zich beledigd gevoeld hebben, nadat hij het slachtoffer verteld had dat hij een eigen café wilde beginnen. Omdat die al lacherig had gezegd dat 'café houden meer is dan wat pinten tappen', sloegen de stoppen bij E. door.





"Ik voelde me uitgedaagd", zei hij tegen de rechter. "De man viel me trouwens zelf eerst aan en ik heb me verdedigd. Het is een misverstand. Ik heb enkel geduwd en de man heeft zijn enkel gebroken bij de val die daarop volgde."





Het vonnis in deze zaak volgt op 20 juni. (DND)