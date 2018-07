Ellen Sergeant komt op voor CD&V 13 juli 2018

Ellen Sergeant (38) uit Overmere krijgt een plekje op de lijst van CD&V Berlare. Ellen is Doula en geboortecoach. De voorbije jaren liet ze al van zich horen met De Babykangoeroe, een shop die speciale babyspullen aanbiedt. Voor Sergeant is het de eerste keer dat ze opkomt. "CD&V heeft me kunnen overtuigen met de duidelijke standpunten. CD&V maakt bewust de keuze om in te zetten op zaken dichtbij de mensen", zegt de kandidate, die van de uitbouw van 'Het Huis van het Kind' haar stokpaardje wil maken. (KDBB)