Een kunstenaar in 't diepst van uw gedachten? Breng uw werk mee naar tentoonstelling in kasteelpark Koen Baten

28 november 2018

17u53 0

Inwoners van Berlare kunnen op 22 december deelnemen aan een nieuw kunstproject. Iedere inwoner kan zijn kunstwerk binnenbrengen bij de tentoonstelling in het kasteelpark tussen 10 en 12 uur. Als eigenaar of kunstenaar van het werk mag je maximum twee werken binnenbrengen. De tentoonstelling is die dag toegankelijk voor de bezoekers van de kerstmarkt en is open van 16 tot 20 uur.