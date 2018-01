Duizenden lopers voor New Years Night Run 02u37 0 Foto Geert De Rycke

Duizenden lopers verzamelden op de avond voor oudejaarsavond in het centrum van Berlare voor de tweede editie van de New Years Nigt Run. Er waren drie afstanden voorzien: een loopwedstrijd voor de kinderen, een wedstrijd met een afstand van vijf kilometer en één van tien kilometer. Aan de start verschenen een pak lopers die het parcours in ronden van 2,5 kilometer aflegden. Om voor de nodige sfeer te zorgen langs het traject, en ook om alle deelnemers aan te moedigen, waren er maar liefst vijf podiums opgesteld waar dj's het beste van zichzelf gaven.





(KBD)