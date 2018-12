Duizenden lopers sluiten 2018 sportief af tijdens ‘New years Night running festival' Koen Baten

30 december 2018

09u57 0

Het Dorp in Berlare was gisterenavond omgetoverd tot een loopparcours met lichteffecten, lightshows, verlichte lopers en verschillende dj’s langs het parcours die voor opzwepende muziek zorgden. Het was dit jaar de derde editie van de ‘New years Night run' en deze lokte opnieuw meer dan duizenden lopers op drie verschillende afstanden. Het was eerst de beurt aan de allerkleinsten die 300 meter, 600 meter en 900 meter liepen. Heel wat kindjes liepen mee en waren fel versierd. Om 19.30 uur en 20.30 uur stonden de vijf en de tien kilometer op het programma. Ook hier waren heel wat lopers aan de start. “Het is een leuke loopwedstrijd, niet zoals alle anderen. Je kan hier genieten van het entertainment terwijl je het parcours aflegt en ziet nog leuke dingen", aldus een van de deelnemers.