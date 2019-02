Druk weekend voor politiezone: dronken bestuurders van de weg geplukt Koen Baten

25 februari 2019

13u16 0 Berlare De politiezone Berlare/Zele heeft afgelopen weekend heel wat bestuurders betrapt die een glaasje te veel op hadden. Er gebeurden ook twee ongevallen met stoffelijke schade.

Vrijdagavond merkte de politie een zwaar dronken fietser op die zich amper staande kon houden. Hij mocht enkele uren ontnuchteren in het politiebureau. In de nacht van vrijdag op zaterdag botste een bestuurder in de Burgemeester Van Ackerwijk in Zele tegen een aantal geparkeerde voertuigen. De bestuurder blies positief. Bij de verkeersactie op zaterdagnacht werden twee rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken wegens alcoholintoxicatie. Bovendien bleek een voertuig dat ingeschreven stond in Portugal nog meer dan 2.450 euro aan openstaande boetes te hebben. Zaterdagnacht gebeurde opnieuw een ongeval met een bestuurder die onder invloed verkeerde. Hij kwam in de gracht terecht in de Lindestraat in Overmere, maar raakte niet gewond. Zondagnacht controleerde de politie een verdacht voertuig in de Veldekensstraat in Zele. Er werd drugs aangetroffen en de bestuurder reed ook onder invloed van drugs in het verkeer.