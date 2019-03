Droom even weg bij deze zonsondergang aan het Donkmeer Geert De Rycke

31 maart 2019

Waar is de ondergaande zon mooier dan aan het Donkmeer? Het meer in combinatie met de roze zon zorgt steeds voor een poëtisch tafereel om bij weg te dromen. Tijd om even stil te staan bij de kleine dingen van het leven, om even weg te dromen of om gewoon een terrasje te doen. Het Donkmeer heeft een waaier aan zaken waar je gezellig iets kan eten of drinken. Dat maakt het Donkmeer en de omgeving ervan een vakantieoord, een plek om te genieten van de kleine, dagelijkse dingen. Zoals de roze zon die zachtjes in het water verdwijnt.