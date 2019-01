Drie rode postbussen verdwijnen in Berlare Koen Baten

21 januari 2019



Binnenkort telt Berlare drie rode postbussen minder. Op verschillende locaties in Vlaanderen verwijderd Bpost enkele brievenbussen, en ook in Berlare verdwijnen er dus. Het gaat om de rode brievenbussen op de Donklaan ter hoogte van nummer 263, de Frankrijkstraat ter hoogte van nummer 22. Ook de brievenbus op de Veerstraat in Uitbergen ter hoogte van nummer 10 zal verdwijnen.

De dertien andere rode brievenbussen die nog ophangen in Berlare blijven voorlopig wel bestaan. Het gaat dan om brievenbussen onder meer op de Donklaan, Broekstraat, Dorp en Kamershoek. Het postkantoor op de Emiel Hertecantlaan blijft ook gewoon bestaan. Ook het postpunt aan de Total in Overmere blijft bestaan. Wanneer de brievenbussen effectief verdwijnen is niet duidelijk.