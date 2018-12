Drie inbreuken op alcohol tijdens controle Koen Baten

24 december 2018

De politiezone Berlare/Zele controleerde afgelopen weekend op drie verschillende locaties in hun gebied op het gebruik van alcohol en drugs in het verkeer. De controles stonden opgesteld in de Molenstraat in Overmere, de Brugstraat in Berlare en de N47 in Zele. In totaal werden er 155 bestuurders gecontroleerd. Drie bestuurders hadden een inbreuk op alcohol. Een vrouw blies in de alarmfase, twee andere bestuurders bliezen positief. Een rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken. Verder waren er ook drie voertuigen niet in orde met de technische keuring. Een voertuig werd aan de klem gelegd omwille van geen verzekering. De politie schreef ook nog twee waarschuwingen uit voor defecte verlichting aan het voertuig. Nog een bestuurder werd beboet omdat hij geen gordel droeg. Tot slot kreeg ook een gsm’ende bestuurder een boete.