Donkmeer krijgt belevingscentrum BOERENKRIJGCOLLECTIE KEERT TERUG NAAR HUIS IN OVERMERE KATRIJN DE BLESER

01 juni 2018

02u59 0 Berlare Het Museum Donkmeer wordt een belevingscentrum. Daarvoor moet de Boerenkrijgcollectie wijken. Die krijgt een plekje in het oud-gemeentehuis van Overmere en keert zo terug naar huis.

Het gemeentebestuur van Berlare heeft grote plannen met het museum langs de oevers van het Donkmeer. Dat wordt binnenkort ingericht als onthaalpoort voor inwoners en toeristen die meer willen weten over de geschiedenis en over de natuur van het Donkmeer en de omgeving ervan. "Het museum Donkmeer krijgt een nieuwe bestemming en wordt herwerkt tot onthaalpoort Donkmeer, met aandacht voor geschiedenis, natuur en toerisme", zegt schepen van Toerisme, Steven Vandersnickt (Open Vld). "Het wordt een interactief belevingscentrum dat de bezoeker zin geeft om de unieke omgeving van het Donkmeer effectief te ontdekken."





De werken kaderen binnen de huidige plannen van het natuurinrichtingsproject (NIP) Berlare Broek-Donkmeer, een plan om de natuur zo veel mogelijk in zijn oorspronkelijke vorm te herstellen.





Plaatsmaken

Om het belevingscentrum te kunnen inrichten, moet er plaats gemaakt worden in het Museum Donkmeer. Daar had de Boerenkrijgcollectie zijn onderkomen. Het Museum doet ook dienst als toeristisch infokantoor. Bezoekers van dat kantoor konden meteen kennismaken met een deel van de Boerenkrijgcollectie dat er permanent te zien is. De collectie is eigendom van de vzw Vrienden van de Boerenkrijg. Ze houdt de herinnering aan de Boerenkrijg levend. Dat is een historische opstand tegen de Fransen die op 12 oktober 1798 begon in Overmere. De geschiedenis van de collectie gaat terug tot de jaren zestig van vorige eeuw, toen een lokale priester oude voorwerpen uit de streek verzamelde.





Inventaris

De voorbije maanden maakte de cultuurdienst werk van een inventaris van de stukken van de collectie. "De collectie wordt nu overgedragen aan de heemkring van Overmere. Die zullen de collectie een plekje geven in het oud-gemeentehuis van Overmere", zegt schepen van Cultuur, Carine Meyers (Open Vld). "We stellen ons patrimonium graag ter beschikking om de collectie onder te brengen. Ik ben fier dat de collectie, uniek voor de deelgemeente Overmere, terug naar haar roots gaat. De heemkring zal de collectie goed inventariseren, bewaren en ontsluiten."





Het nieuwe belevingscentrum aan het Donkmeer gaat open in het voorjaar van 2019. Het gemeentebestuur neemt binnenkort een beslissing met betrekking tot het bureau dat deze make-over zal begeleiden. Voordat de Boerenkrijgcollectie naar het oud-gemeentehuis van Overmere verhuist, moeten ook aan dat gebouw nog enkele aanpassingswerken, herinrichtingswerken en restauratiewerken uitgevoerd worden.