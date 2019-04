Diamanten huwelijksverjaardag voor Basiel en Anne Koen Baten

17 april 2019

Basiel Wante en Anne Arbijn vierden dit jaar hun zestigste huwelijksverjaardag. Ze deden dit met een groot feest in Den Draver met de hele familie aanwezig. Basiel was kleermaker van beroep en woont in de Melkerijstraat te Berlare samen met zijn vrouw.

Het echtpaar heeft drie kinderen en ondertussen zijn er ook al twee kleinkinderen. Ze werden in de bloemetjes gezet door het gemeentebestuur van Berlare.