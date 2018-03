De zonnevallei aan Nieuwdonk dit weekend open 30 maart 2018

02u55 0

De zonnevallei aan de Nieuwdonk gaat dit weekend open voor het grote publiek. Je kan er vanaf morgen 10 uur terecht. Stijn Lambrecht en Joeri Walraed namen de cafetaria begin dit jaar over. "Wij zijn klaar om dit avontuur aan te gaan en onze zonnevallei een nieuw elan te geven", aldus Stijn Lambrecht. Ook de feestzaal die zich aan de cafetaria bevindt werd grondig aangepakt en zal opnieuw ingezet worden voor lokale verenigingen, recepties en andere feestjes. Het terras werd al ingericht met loungezetels voor het komende zomerseizoen. Wie meer info wil over de zonnevallei kan mailen via info@dezonnevallei.be (KBD)