De Donkvrienden klaar voor nieuw koersseizoen 20 april 2018

Vzw De Donkvrienden organiseert zaterdag voor de derde keer de wielerwedstrijd Grote Prijs Era Vandercruyssen aan Den Turfput. "Het wordt moeilijker om te overleven als koerscomité, maar we merken dat de koers nog steeds leeft", klinkt het.





Al 77 renners schreven zich vooraf in voor de derde editie van de Grote Prijs Era Vandercruyssen voor nieuwelingen die vertrekt en aankomt aan café Den Turfput. "Vorig jaar hadden we 83 deelnemers en dat zullen er dit jaar zeker niet minder zijn", zegt Denny De Maesschalck van vzw De Donkvrienden. De wedstrijd start om 15 uur.





Vier wedstrijden

De Donkvrienden organiseren jaarlijks vier wedstrijden in Berlare. Op dinsdag 1 mei is er aan café De Dreef de Grote Prijs Lokers Autobedrijf voor junioren. Verder is er op 25 augustus de wedstrijd in de Heikantstraat en op 8 september de koers op de Donk. Berlare heeft een rijke koersgeschiedenis en vandaag is het nog steeds een gemeente waar de koers centraal staat. "Maar de tijd dat er elk weekend een koers georganiseerd werd, is spijtig genoeg voorbij", zegt Etienne Sigin. "Tijden veranderen nu eenmaal en het wordt steeds moeilijker om als organiserend comité uit de kosten te geraken", zegt Denny. "Ook vrijwilligers vinden om mee te werken als seingever wordt moeilijker", zegt André De Maesschalck. "Maar als we dan de massa volk zien die buiten staat, geeft het toch steeds opnieuw een goed gevoel." (KDBB)