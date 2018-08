Daders verkeersagressie Berlare opgepakt Koen Baten

03 augustus 2018

De twee daders die gisterenmorgen rond 08.00 uur een arbeider aanreden bij wegwerkzaamheden in de Brugstraat in Berlare zijn gevat. De bestuurder is een 22-jarige man met de Servische nationaliteit wonende te Aalst, de passagier is een 47-jarige man met de Joegoslavische nationaliteit eveneens uit Aalst. Beide mannen werden gisteren actief opgespoord door de politie en konden gisterennamiddag gearresteerd worden. De twee daders zijn geen onbekenden voor het gerecht.

De bestuurder van de Volvo reed door het rode licht aan de werkzaamheden omdat hij niet wilde wachten. De arbeider sprak hem daarover aan waardoor het tot een woordenwisseling kwam. Enkele minuten later sprong de bestuurder opnieuw in zijn auto en reed hij de veertiger aan. Daarna sloegen ze op de vlucht. De arbeider van Soga NV, een 46-jarige man uit Beveren raakte gewond bij de aanrijding en is acht dagen arbeidsongeschikt. De twee verdachten worden in de loop van de dag voorgeleid bij de onderzoeksrechter op poging doodslag. Het parket vraagt hun aanhouding.